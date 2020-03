Jugadores de este equipo italiano entraron a la cancha con tapabocas

Noticias

(CNN Español) –- El Benevento goleó este domingo al Pescara por 4-0 en la Serie B de Italia, pero lo más llamativo del encuentro ocurrió antes de que rodara el balón.

Los jugadores del Pescara saltaron al campo de juego con tapabocas, en una clara respuesta a la propagación del virus COVID-19 en Italia. Además, las gradas del estadio Ciro Vigorito estaban totalmente vacías.

PREOCCUPATI PER LA SALUTE dei nostri giocatori e per quella degli avversari, siamo scesi in campo indossando le mascherine protettive. Queste verranno rimosse solo su invito dell’arbitro poiché non previste dal regolamento. #coronoravirus | #BenPes | Ore 21 pic.twitter.com/Pj2xQBwc4c

— Pescara Calcio (@PescaraCalcio) March 8, 2020

El equipo visitante no pudo utilizar los tapabocas durante el encuentro, pero su foto dio la vuelta al mundo a través de las redes sociales.

Esto ocurrió antes de que el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, anunciara este lunes en conferencia de prensa que todo el país está en cuarentena.

Siamo qui (ma la testa è altrove) 🐬

📍 Stadio “Ciro Vigorito”, Benevento#AmoPescara | #BenPes | Ore 21 pic.twitter.com/KGXY4oEvYx

— Pescara Calcio (@PescaraCalcio) March 8, 2020

Toda la actividad futbolística, incluyendo partidos de Serie A, ha quedado suspendida hasta el 3 de abril.

