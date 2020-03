El coronavirus y los mercados

Noticias

(CNN Español) — En las dos ultimas semanas los mercados han entrado en una rápida y violenta corrección inducida por el temor a los potenciales impactos económicos negativos del coronavirus, y también ciertamente a los ya producidos hasta este momento.

Ante todo estamos obviamente ante una crisis humanitaria y lo principal es mantener ese enfoque y hacer lo que sea necesario —tenga el coste económico que tenga— para atajarla. Pero es inevitable también que los mercados reaccionen haciendo sus cálculos, de lo que esta epidemia puede suponer para la economía global.

Hay muchas estimaciones, pero por ejemplo la OCDE que esperaba un crecimiento global para 2020 de un 2,4 % y lo ha reducido hasta un 1,5 % como consecuencia de la destrucción de riqueza global que anticipa.

Definitivamente el sector del transporte o el de energía están ya mas que afectados. La IATA daba esta pasada semana la cifra de 113.000 millones de dólares como los ingresos que las aerolíneas del mundo dejarán de ingresar en 2020 como consecuencia de los efectos del coronavirus.

Y el consumidor está en el foco de mira, porque tras haber sido en estos últimos años motor imprescindible en muchas economías —como definitivamente la estadounidense– puede empezar a retraerse, y en ese escenario, ver recesiones por muchas esquinas del mundo, no seria extraño.

Pero hemos hablado en GloboEconomía esta semana de todos esos potenciales escenarios con Jorge Amato, responsable de Estrategia de Inversión para América Latina en Citi Private Bank.

