Autoridades de Pueblo buscan a un hombre por abuso contra un animal

today at 3:29 PM
Published 3:28 PM

PUEBLO, Colo. (KTLO)-- Los oficiales de control de animales están pidiendo la ayuda de la comunidad para identificar al hombre involucrado en un acto de abuso animal en Pueblo. 

La sociedad humanitaria esta compartiendo una foto del individuo. Al momento las autoridades no han podido publicar mucha información sobre él ya que hay una investigación activa, pero le están pidiendo al público que si usted lo conoce o tiene información de su paradero contacté al Departamento de Policía en Pueblo o a los oficiales de Control de Animales ese número es el (719)-247-3785 y recuerde que si quiere que su llamada sea anónima el número para esa línea es (719)-634-7867.

Andrea Herrera

