Menor de 15 años hospitalizada tras recibir disparos en su cuello y la cabeza

today at 3:08 PM
Published 3:06 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Una persona fue baleada en el centro comercial Astrozon Plaza en Colorado Springs durante el fin de semana. Ahora tenemos entendido que la joven de 15 años esta peleando por su vida en el hospital. Gracias a video de seguridad podemos ver por lo menos una de los autos que estaban involucrados. 

Los documentos mencionan que dos grupos de personas estaban en el estacionamiento después de que varios centros nocturnos ya hubieran cerrado sus puertas. La menor de 15 años fue baleada en la cabeza y el cuello. Un dueño de negocio cercano nos menciona que casos como estos ocurren a menudo y son difíciles de ver.

Dos mujeres  Alyssa Jaramillo y Alexious Barben Wright ahora enfrentan cargos por intento de asesinato en primer grado.

