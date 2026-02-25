Perro regresa con su amo tras estar 43 días en las montañas

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Un perro quien estaba perdido por 43 días en las montañas rockies esta de regreso una vez más con su familia. Su nombre es Rocky y es un labrador boxer, su dueño, Steven Maa, dice ahora estar con contento de tenerlo una vez en casa.

Steven fue a esquiar mientras una persona estaba cuidando a su perro, sin embargo, el perro se escapo mientras la persona lo estaba cuidando. Cerca de la montaña Montezuma el 28 de diciembre. El grupo 'Summit Lost Pet Rescue' mencionan que ellos nunca pararon de buscar al perro.

Rocky perdió alrededor de 24 libras mientras estaba perdido pero aún sigue sano, él regreso con su amo gracias a una persona quien lo vio en su cámara de seguridad intentando ingresar a una propiedad cerca de Montezuma, al este de la intersección 70, ellos recogieron a Rocky y de ahí se lo regresaron a su dueño.