Mejorando las carreteras en Fountain: Evitando choques mortales en la ciudad

FOUNTAIN, Colo. (KTLO)-- Empezamos esta tarde con un nuevo plan en Fountain para eliminar los fatales accidentes automovilísticos. Según datos oficiales los accidentes de tráfico en la ciudad han incrementado.

Por lo tanto la ciudad esta en la parte final de la aprobación para el plan de seguridad para el 2026. Ellos están utilizando el lema, "Safe streets and roads for all", o en español, "Carreteras y caminos seguros para todos".

El plan identifica las intersecciones de alta prioridad y tiene a ingenieros analizando las razones de los choques. Este martes sera la última vez que las personas puedan asistir a un foro comunitario. Para hablar sobre sus preocupaciones o ideas antes de que el plan sera aprobado.