Un automóvil impacta una vivienda al sur de la bulevar Murray

Published 4:09 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Una mujer embarazada de Colorado Springs nos menciona que ella paso por momentos de mucha angustia después de que un automóvil impacto la barda de su patio. La vivienda esta ubicada al sur del bulevar, Murray y la calle Airport. 

 Ella dice que un vecino le hablo por teléfono para informarle que había un vehículo en su patio. Ella entro en pánico al recordar que sus perros estaban afuera. Lo bueno, es que su esposo acabada de meter a sus mascotas momentos antes de que el incidente ocurriera. Nadie fue herido y aun no hemos recibido información por departamento de policía sobre el conductor. 

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

