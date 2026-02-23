Dos personas arrestadas por disparar hacia un complejo de apartamentos en Colorado Springs

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Este lunes, estamos aprendiendo más sobre las dos personas que están en custodia después de enfrentar cargos por asesinato. Los policías dicen que ellos dispararon varias balas a un apartamento esta mañana la policía de Colorado Springs dice que ellos recibieron una llamada de emergencia y llegaron al local ubicado en university drive justo antes de la una de la mañana.

Cuando llegaron ahí, una pareja joven mencionan que ellos y su hija viven ahí y que se despertaron luego de que una mujer intento ingresar a su apartamento. Según los vecinos ella estaba buscando a alguien que no vive dentro de ese apartamento.

Por lo tanto el padre saco una pistola y ahí fue cuando la mujer quien estaba afuera comenzó a disparar hacia el apartamento donde había una menor de 5 años el padre también comenzó a disparar en defensa personal.

Lo bueno es que nadie fue herido, la policía pudo encontrar a Crystal Burke de 33 años y a Tristan Price de 40 años ambos están tras las rejas y tiene cargos en su contra por intento de asesinato, posesión de narcoticos y armas de fuego.