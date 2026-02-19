Skip to Content
Noticias Locales

Vecinos siguen angustiados luego de que una búsqueda ocurriera en su área

MGN
By
New
Published 2:50 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Un vecino del centro comercial Citadel mall en Colorado Springs sigue un poco asustado después de que una gran búsqueda ocurriera el miércoles  donde la policía toco las puertas de su vivienda, buscaran en sus patios y hasta el equipo de materiales peligrosos llegaran a la escena. 

Y aun no tenemos entendido porque ocurrió cerca de Marion y Tesla Drive. La policía detuvo al hombre quien estaban buscando eventualmente pero aun no han realizado mucha información sobre el caso, CSPD no han confirmado los detalles sobre el sospechoso o porque tantos departamentos fueron parte de la búsqueda.

Article Topic Follows: Noticias Locales

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.