Vecinos siguen angustiados luego de que una búsqueda ocurriera en su área

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Un vecino del centro comercial Citadel mall en Colorado Springs sigue un poco asustado después de que una gran búsqueda ocurriera el miércoles donde la policía toco las puertas de su vivienda, buscaran en sus patios y hasta el equipo de materiales peligrosos llegaran a la escena.

Y aun no tenemos entendido porque ocurrió cerca de Marion y Tesla Drive. La policía detuvo al hombre quien estaban buscando eventualmente pero aun no han realizado mucha información sobre el caso, CSPD no han confirmado los detalles sobre el sospechoso o porque tantos departamentos fueron parte de la búsqueda.