Quinta víctima identificada en el choque mortal en la I25

PUEBLO, Colo. (KTLO)-- Tras el choque mortal que ocurrió al Sur de Colorado, en la interestatal 25 ahora tenemos entendido que Tom Thayer, es la quinta víctima quien murió en el incidente. Él era de Rye, Colorado. Su esposa Mary también fue declarada muerta en la escena. El estado de Colorado ahora esta investigando el caso y la unidad de crimines vehiculares se harán parte del caso. Al momento no han determinado la causa del incidente o si era culpa de un conductor.