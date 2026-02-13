Skip to Content
Dos uniformados sufren lesiones al desactivar una bomba en Pueblo

PUEBLO, Colo. (KTLO)-- Dos oficiales de Pueblo se están recuperando hoy después de ser heridos al intentar desactivar un explosivo. Ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana en el area de explosivos dentro del departamento de policía aun no tenemos sus nombres, pero sí hemos sido informados que ambos son técnicos para el equipo de explosivos. Ellos encontraron la bomba dentro de la evidencia y estaban intentando desactivarla. Pero durante ese incidente ambos se quemaron, con el dispositivo. Uno fue enviada a una unidad de quemadura en Denver, mientras que el otro fue dado de alta el viernes.  Tenemos entendido que ambos tienen lesiones pero no ningunas que perjudiquen sus vidas. 

Andrea Herrera

