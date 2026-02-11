Hombre pierde su licencia y enfrenta cargos criminales por contacto sexual con un cliente

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Nuestro equipo acaba de obtener la información sobre un terapeuta de masaje local quien ahora tiene su licencia suspendida y enfrenta cargos criminales por contacto sexual con un cliente, también invasion de privacidad. KRDO 13 y Telemundo Sur Colorado descubrió una carta donde menciona que el hombre Jorge Martínez Huerta de 42 años paro de participar en su trabajo. Como terapeuta de masaje, los documentos mencionan que esta acción fue tomada luego de que el estado se dio cuenta y un arresto ocurrió en enero.

Según documentos oficiales el acto ocurrió en abril con un cliente de Huerta, ya que él le quito la sabana que estaba cubriendo el pecho de la mujer y la comenzó a tocar de una forma inapropiada. Nosotros fuimos a la oficina cerca en la interestatal 25 y Woodmen pero nadie estaba ahí. Mientras no hablamos con Huerta, si hablamos con el dueño del local donde Huerta estaba rentando un cuarto. El dueño nos dijo que él ahora esta en el proceso de sacar todo del edificio que le pertenece a Huerta.