Gracias a la valentía de dos menores un padre sigue vivo tras ser baleado

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) -- Un hombre enfrenta cargos en su contra por balear a su padre varias veces enfrente de sus hijos. Gracias a la valentía del menor, los paramédicos pudieron salvarle la vida a su padre quien ahora se encuentra recuperando en el hospital. Alexas y su hermano nos comentan que ellos estaban sentado en un auto esperando que su madre saliera del trabajo.

Cuando un hombre que no conocian llego al lado del conductor y baleo al padre. El viernes, el departamento de policía de Colorado Springs arrestaron a Zackrey Snell. Él es acusado de balear al padre, con disparos al azar.

La familia a comenzado una página go fund me para ayudar con los servicios médicos del padre y para que lo puede reubicar a un sitio más seguro. La policía de Colorado Springs menciona que snell ahora enfrenta cargos por intento de asesinado, asalto en en primer grado y abuso de menores.

El tiene una fianza de medio millón de dólares.