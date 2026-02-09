Criminal violento se encuentra en la cárcel una vez más después de escaparse por casi una semana

El hombre quien salió caminando de una cárcel en Pueblo ahora esta en custodia de las autoridades una vez más. Él es considerado uno de los criminales más violentos y estaba en fuga por casi una semana antes de ser ubicado. Su nombre es Richard Capek y los detectives del estado mencionan que recibieron una pista el viernes luego de que presuntamente lo vieron en Colorado Springs.

Ellos lo encontraron dentro de un auto cerca de la tienda Walmart al norte de Academy. Los uniformados mencionan que el tenia un arma de fuego AR-15 y municiones que pueden introducir un chaleco antibalas. Y qué había hecho amenazas de que iba a balear a los uniformados. Los policías le lanzaron un químico irritante para sacarlo de su auto cuando él finalmente salió del vehículo se topo con el canino policial riggs y después decidió cooperar con las autoridades.