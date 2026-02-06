Preso tras las rejas una vez más: Hombre se escapo de un hospital en Colorado Springs

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) -- El hombre quien se escapo de un hospital local al oeste de Colorado Springs esta de regreso con las autoridades.

Sean Siegfried fue capturado después de que se diera a la fuga del hospital Penrose y se escondiera en el patio de una vivienda dentro de una tina hot tub.

Originalmente los policías del departamento de policía mencionaron que su nombre era Brandon Wilson pero ahora nos dicen que ese era un alias.

Recordemos que el hombre se escapo por el techo del baño del hospital lideres del hospital ahora nos mencionan que el costo de los daños les costaran alrededor de 6,000 dólares.