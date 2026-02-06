Jon Hallford será sentenciado hoy por sus actos criminales dentro de ‘Return to Nature Funeral Home’

CONDADO FREMONT, Colo. (KTLO)-- Jon Hallford, el ex dueño de la funeraria Return to Nature Funeral Home será sentenciado hoy con sus cargos estatales. Ya pasaron dos años desde que los residentes comenzaron a quejarse de un olor que venia de la funeraria en el condado Fremont. Donde los diputados encontraron 189 cuerpos en un estado de descomposición.

Algunos que habían estado ahí por años, Jon y su esposa Carie fueron acusados de dejar varios cuerpos ahí para pudrirse. Mientras también le estaban cobrando a las familias de las personas por sus servicios falsos.

Ahora se espera que Jon Sirva de 30 a 50 años en prisión. Las actualizaciones las tendremos mientras nos llegan.