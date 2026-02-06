Skip to Content
Colorado Springs catalogado como una de las peores ciudades para encontrar el amor

Ya estamos a la vuelta de la esquina del Día de San Valentín y si usted posiblemente esta solo durante esta celebración y se esta preguntando por qué no ha conocido a alguien en esta ciudad. Bueno no se sienta mal que muchas personas están en el mismo barco.

Según un nuevo reporte realizado la ciudad de Colorado Springs ha sido considerada una de las peores ciudades para conocer a alguien de una forma intima en todo el país. El articulo viene de "Consumer Affairs Journal of Consumer Research," Colorado Springs fue una de las 110 ciudades y nosotros estuvimos al fin de la lista.

Las publicaciones mencionan que la alta renta afecta cuando las personas pueden gastar para salir a una cita y también por el bajo número de personas que hay solteras aquí.  Las mejores ciudades incluyan Rochester, New York, Pittsburgh, y Boston. 

Andrea Herrera

