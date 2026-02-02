Skip to Content
Noticias Locales

Uniformados buscan al responsable de balear a un residente quien estaba dentro de un auto

MGN
By
Published 3:23 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- En Colorado Springs los policías siguen buscando a un hombre quien presuntamente baleo a una persona ocurrió al sur este de Colorado Springs en Lacy Lane. Al sur de la Bulevard Academy cerca del aeropuerto. 

Los policias mencionan que un niño les dijo a los policias que uno de sus padres habian sido baleados en el estacionamiento. Los oficiales encontraron a la víctima, en un auto con una herida de bala esa personas fue trasladada a un hospital local. Pero no tenemos una actualización de su condición médica.  Los policias siguen buscando al responsable. 

Article Topic Follows: Noticias Locales

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.