Uniformados buscan al responsable de balear a un residente quien estaba dentro de un auto

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- En Colorado Springs los policías siguen buscando a un hombre quien presuntamente baleo a una persona ocurrió al sur este de Colorado Springs en Lacy Lane. Al sur de la Bulevard Academy cerca del aeropuerto.

Los policias mencionan que un niño les dijo a los policias que uno de sus padres habian sido baleados en el estacionamiento. Los oficiales encontraron a la víctima, en un auto con una herida de bala esa personas fue trasladada a un hospital local. Pero no tenemos una actualización de su condición médica. Los policias siguen buscando al responsable.