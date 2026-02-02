Skip to Content
Noticias Locales

Uniformados buscan a la mujer quien se dio a la fuga tras intentar quitarle un arma a un policía

KRDO
By
New
Published 3:00 PM

En noticias en desarrollo la búsqueda para una mujer continúa. Esto después de que la sujeta se brincara de un auto de policía e intentara robarse el arma de un policía antes de que él uniformado la impactará.

En este video que nos compartieron el departamento de policía puedes ver cómo los uniformados estaban persiguiendo a la mujer el sábado en la noche. Los policías mencionan que la mujer estaba armada y que vivía al este de Colorado Springs. Según testigos del crimen Shaun Bogner estaba trabajando con otro hombre en su camioneta cuado la mujer se les acerco. Ella sí tiene una herida de bala, pero se espera que sobreviva.

Sin embargo, el oficial quien la impacto fue puesto en licensia administravica mientras investigan el crimen. 

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

