Un accidente automovilístico ocurrió en la I25 por una conductora ebria

Un accidente automovilístico ocurrió luego de que un conductor bajo la influencia del alcohol estaba manejando del lado incorrecto. Ocurrió en la interestatal 25 el miércoles en la mañana lo cual dejo algunas clausuras al norte de Pueblo. Según documentos oficiales alrededor de las 3:45 de la mañana los diputados respondieron a una llamada de una persona manejando del lado incorrecto en la autopista. Cerca de la milla 113 a 11 millas al norte de Pueblo.

La conductora iba manejando un Honda Sedan y los policías no la pudieron alcanzarla hasta la milla 117. Pero cuando intentaron detenerla no paró. Eventualmente ella paró cerca del local Pikes Peak Racetrack. Mientras otro policía puso su auto enfrente del honda para que no intentaran huir otro vehículo impacto al auto del policía.

Por lo tanto, la mujer comenzó a manejar una vez más y no fue arrestada hasta que paso por el departamento de policía de fountain hasta que llego a la milla 132. El diputado y el conductor del auto hummer quien choco contra él resultaron lesionados, pero no con heridas que perjudiquen su vida.

La mujer responsable de la persecución ha sido identificada como Jennifer Elaine Bliss, de Denver, ella ahora enfrenta cargos en su contra por manejar bajo la influencia del alcohol. Manejar del lado incorrecto en la calle y por no parar cuando un uniformado la intentaba multar.