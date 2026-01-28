Skip to Content
Noticias Locales

Colorado corta el pago de los cuidadores de niños con discapacidades por un 50% comenzando el 1 de abril

By
Published 3:08 PM

Tenemos nueva información para aquellos quien cuidan a niños con discapacidades en Colorado. En los próximos dos meses las horas para aquellos quien cuidan a los menores verán un cambio en sus bolsillos. Ya que las horas pagadas por el estado serán cortadas a la mitad por el programa Medicaid.

La administración de Polis menciono que la reducción impactará a por lo menos 15 programas. La decision fue hecha el año pasado pero familias solo se están dando cuenta de estos cambios dos meses antes de. Comenzando el primero de abril el número de horas que ellos pueden trabajar serán reducidas de 112 a solo 56. Padres quién sean responsables de sus hijos también verán un recorte de 10 horas a solo 5 horas. Estos recortes afectaran alrededor del 40 por ciento de los residentes de Colorado.

Article Topic Follows: Noticias Locales

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.