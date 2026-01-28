Colorado corta el pago de los cuidadores de niños con discapacidades por un 50% comenzando el 1 de abril

Tenemos nueva información para aquellos quien cuidan a niños con discapacidades en Colorado. En los próximos dos meses las horas para aquellos quien cuidan a los menores verán un cambio en sus bolsillos. Ya que las horas pagadas por el estado serán cortadas a la mitad por el programa Medicaid.

La administración de Polis menciono que la reducción impactará a por lo menos 15 programas. La decision fue hecha el año pasado pero familias solo se están dando cuenta de estos cambios dos meses antes de. Comenzando el primero de abril el número de horas que ellos pueden trabajar serán reducidas de 112 a solo 56. Padres quién sean responsables de sus hijos también verán un recorte de 10 horas a solo 5 horas. Estos recortes afectaran alrededor del 40 por ciento de los residentes de Colorado.