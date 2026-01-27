Skip to Content
Policía de Pueblo activamente busca a dos ladrones responsables de robarse una urna

La policía de Pueblo esta activamente buscando a dos personas que se robaron una urna. Ellos están considerando este caso un robo con propósito y todo fue captado en cámara. Por lo tanto, ahora la familia esta pidiéndole a los criminales que regresen las cenizas de su padre. El par fue visto por las cámaras de seguridad en el vecindario Belmont cuando se robaron las cenizas de Patrick Lopez.

La hija menciona que este robo a comenzado un nuevo proceso de luto para su familia. Especialmente ya que su padre falleció hace un año tras su batalla con cancer. La policía de pueblo menciona que típicamente cuando alguien roba una vivienda se roba varias cosas.

 Por eso ellos creen que ellos tenia una intención especifica. Si usted reconoce a los dos criminales, favor de contactar al departamento de policía de Pueblo inmediatamente.

