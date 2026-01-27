Dos uniformados siguen recuperándose tras ser impactadnos por criminales en un auto

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Este martes aprendimos más sobre los dos oficiales que se están recuperando luego de ser arrastrados durante una parada de tráfico. Ocurrió al norte de la bulevar Murray alrededor de las 11 de la noche. Los uniformados de CSPD mencionaron que ellos detuvieron a una persona por una parada de tráfico.

Cuando le pidieron a la persona que saliera del auto, el pasajero que estaba en el asiento trasero se movió hacia el asiento de enfrente e intento darse a la fuga.Dos oficiales fueron arrestados antes de detener al hombre por asalto a un oficial en el primer grado. También tenemos entendido que el hombre tenia una orden por su arresto. Aun no tenemos una actualizacion sobre las condiciones medicas de los uniformados.