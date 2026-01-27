Asociación Profesional de Vaqueros de Rodeo se va de Colorado Springs
Empezamos en Colorado Springs con una actualización sobre la Asociación Profesional de Vaqueros de Rodeo o "The Pro Rodeo Cowboys Association" por su nombre en inglés, ya que oficialmente han decidido mover la sede nacional de Colorado Springs a Cheyenne, Wyoming.
El lunes en la noche la cámara de representantes voto en favor de seriamente mover la sede. Ellos ahora han aprobado los fondos para hacer el movimiento. Durante el 13 de noviembre, nosotros aprendimos que ellos estaban considerando la mudanza. Lideres de Cheyenne ofrecieron construir un nuevo edificio administrativo de 35 acres. Es una inversion de 15 millón de dólares que estará ubicada cerca de la interestatal 25 y la interestatal 80.
La ciudad de Colorado Springs les presentaron varios diferentes paquetes para intentar convencerlos de quedarse aquí, sin embargo, no funciono. La asociación ha estado aquí por los últimos 40 años pero la transición comenzará en tres años.