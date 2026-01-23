Skip to Content
Noticias Locales

Tercer muerte de un menor de edad por complicaciones de la gripe

By
New
Published 1:44 PM

El viernes en la mañana aprendimos más sobre otra muerte causada por la influenza en Colorado. Según documentos oficiales del Departamento de Salud esta es la tercer muerte de un menor en Colorado durante la temporada del invierno. 


 El paciente era menor de 5 años y vivía afuera del area Metropolitana de Denver. Líderes del estado dicen que el menor murió en diciembre y acaban de verificar que era por complicaciones de la gripe. Por lo tanto los expertos recomiendan que las personas vacunen a sus menores de edad y aquellos residentes ancianos.

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

