Auto bajo llamas por un calentador ambiental

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Un siniestro ocurrió en el Walmart al sur de la calle 8 en Colorado Springs. La policía de la ciudad detallo que el siniestro ocurrió luego de que un calentador ambiental estuviera dentro de una camioneta minivan. Las personas del vehículo estaban utilizando este dispositivo para ayudar a calentar el auto mientras lo conducían.

Debemos clarificar que esta no es una buena idea. El calentador ambiental se cayo lo cual después causo que la minivan se encendiera. El departamento de bomberos respondió a la escena por las altas llamas y lo bueno es que el conductor pudo escapar. Antes de la el auto se volteará e impactara un árbol.

Las lesiones del conductor fueron descritas como menores. Pero el vehículo fue seriamente dañado.