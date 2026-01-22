Skip to Content
Menor de 2 años es hallado tras Alerta Amber: Departamento de policía de COS comparten el video con el público

By
Updated
today at 3:30 PM
Published 2:50 PM

La comunidad de Colorado Springs pudo ver el video que fue compartido por el Departamento de Policía de la ciudad donde ven el momento cuando el menor de edad que fue secuestrado el martes en la tarde es hallado. El niño de 2 años estaba en el asiento trasero dentro del auto que fue robado de su vivienda causando esa Alerta Amber.

Telemundo Sur Colorado y nuestros compañeros de KRDO hablaron con el padre del menor y el nos menciona que fueron algunas de las horas más terribles de su vida. Por lo tanto solo están agradecidos que su hijo esta de regreso con ellos y que no fue lastimado. 

La policía encontró el auto cerca de el centro, The Springs Rescue Mission, un albergue para personas sin hogar en  Old Colorado City. Cámaras de seguridad ayudaron a ubicar al vehículo y encontrar al menor. Pero el sospechoso quien se robo el vehículo aún sigue en fuga y la policía no ha realizado la descripción del sospechoso.

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

