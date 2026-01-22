Skip to Content
Distrito escolar 49 despide a 100 empleados por problemas financieros

today at 3:29 PM
Published 2:44 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Telemundo Sur Colorado los informa sobre una noticia que impactará a varias familias que tengan a hijos en el Distrito Escolar 49. El miércoles el distrito mando una carta a todos sus miembros mencionando que por lo menos 100 empleados iba a perder sus trabajos tras una crisis financiera. 

Esto viene luego de una junta con el distrito ocurriera el viernes, 16 de enero. Parte de la causa es por que supuestamente hay incrementos de materiales y salarios en el distrito. Ellos ahora están reduciendo su presupuesto por casi dos millón de dólares y eliminando 100 puestos para poder mantenerse bien.

 Según los documentos que recibieron los maestros aquellos afectados aún van a recibir pago por 60 días después de su despedida y cuatro meses de beneficios de salud para ayudar aquellos a encontrar un nuevo empleo y seguro médico. 

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13.

