Menor de dos años es secuestrado luego de que un sujeto se robara el auto de su madre

today at 2:44 PM
Published 2:40 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--La policía de Colorado Springs aun esta buscando a la persona quién se robo un auto con un menor de dos años en su asiento infantil. Lo bueno es que ese menor ahora esta con la mama. Pero el robo dejo a todo el vecindario nerviosos y revisando sus cámaras de seguridad. 

El menor se llama Giovani Salazar President y él fue secuestrado en la calle King en los apartamentos cerca de Old Colorado City. Un secuestro que capto la atencion de todo el estado. Pero los policías de cos pudieron encontrar el auto abandonado con el menor aun en el asiento trasero. 

Pero el sujeto aun sigue en fuga. Por lo tanto la policía esta pidiéndole a la comunidad que reciben sus cámaras de seguridad y contacten a la policía de tiene actividad sospechosa en su area. 

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

