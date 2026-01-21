Comunidad de Pueblo espera justicia para Diamond Sánchez: Joven de 13 años baleada al sur de Colorado

PUEBLO, Colo. (KTLO)--Al momento miembros de la comunidad de pueblo están apoyando a la familia quien fue víctima de un tiroteo que ocurrió en el local Pueblo Riverwalk el verano pasado. Romello Hernández es el hombre responsable de balear a una menor de 13 años. Él tiene una sentencia mañana jueves 22 de enero. Por lo tanto los manifestantes están apoyando a la familia hoy.

Hernández se declaro culpable al acto de intento de asesinato a principios de diciembre por el tiroteo que ocurrió en julio el cual dejo a Diamond Sánchez con heridas que perjudicaron su vida.

Un juez declaro que Hernández pudiera pasar de 10 a 30 años en prisión. Pero posiblemente pudiera solo servir 1 a 6 años en el sistema de detención juvenil ya que tiene 18 años pero todo eso depende si el Departamento de Correcciones de Colorado decide que es elegible.

Algo que la familia Sanchez's espero no suceda y que sea sentenciado a tiempo en prisión. Al momento manifestantes están apoyando a la familia enfrente del edificio Dennis Maes en Pueblo.