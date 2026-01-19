Minnie la perrita maltratada recibe una segunda oportunidad gracias a su nueva familia

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Lideres de la sociedad humanitaria de la Region Pikes Peak publicó un comunicado que agradeció a una residente de Colorado Springs quien le salvo la vida a una perrita quien ahora va por el nombre Minnie.

Minnie fue hallada por la residente en una bolsa de Walmart en la carretera. Ella estaba deshidratada, muy delgada y tenia lesiones profundas en su espalda y en una de sus piernas.

Los autos seguían su curso y nadie había parado hasta que una mujer paró. La cual la llevo a la sociedad humanitaria de la Region Pikes Peak. Cuando llego al local, Minnie paso mucho tiempo asustada y en realidad no fue hasta días después de tratamiento que se acostumbro un poco más. Sin embargo, Minnie tuvo que perder su pierna por las graves lesiones.

Pero tras la cirugía Minnie cambio, ahora es una perrita contenta y no duro mucho para que ella pudiera

encontrar a su nueva familia quien la quiere muchísimo. Los dueño nos cuentan que Minnie se ha adaptado a su nueva vida con sus otros dos hermanos quién la aman.