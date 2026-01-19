Entrenador de baloncesto suspendido por presunto maltrato hacia los jugadores
COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Un entrenador para el equipo de baloncesto de la fuerza aérea fue suspendido por como trataba a sus jugadores. Durante el fin de semana la academia anuncio que el entrenador había sido suspendido mientras investigan el caso la academia realizo un comunicado justo horas antes del juego. Que tenia contra Nevada el sábado 17 de enero.
La academia no dio más detalles sobre el caso o el tipo de abuso. El asistente del entrenador, Jon Jordan estará encargado del equipo hasta que tengan una solución.