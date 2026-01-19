Skip to Content
Noticias Locales

Entrenador de baloncesto suspendido por presunto maltrato hacia los jugadores

By
Published 3:23 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Un entrenador para el equipo de baloncesto de la fuerza aérea fue suspendido por como trataba a sus jugadores. Durante el fin de semana la academia anuncio que el entrenador había sido suspendido mientras investigan el caso la academia realizo un comunicado justo horas antes del juego. Que tenia contra Nevada el sábado 17 de enero.

La academia no dio más detalles sobre el caso o el tipo de abuso.  El asistente del entrenador, Jon Jordan estará encargado del equipo hasta que tengan una solución.

Article Topic Follows: Noticias Locales

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.