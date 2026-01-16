Skip to Content
Noticias Locales

Uniformados no serán penalizados por fuerza excesiva

MGN
By
Published 3:15 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- El fiscal del Distrito 4 oficialmente a justificado los disparos que mataron a un hombre en Colorado Springs el año pasado. Este video de vigilancia fue grabado el 31 de marzo cuando los uniformados respondieron a varios reportes de un hombre quien estaba ingresando a vehículos ajenos en pleno día cerca de las calles Kiowa y Nevada.

Reportes detallan que Nathaniel Altman saco una pistola y sé la apunto a un residente quien intentaba detenerlo. Por lo tanto cuando los policías lo encontraron él aun estaba intentando robar unos autos por lo tanto parte de la nueva investigación revelaron que cuando los uniformados llegaron el no quiso escuchar las ordenes de los uniformados y comenzó a apuntar la pistola a mas residentes en el area. Por lo tanto los uniformados le dispararon. Fiscal del Distrito 4 justifico estos actos y no serán considerados como fuerza excesiva. 

Article Topic Follows: Noticias Locales

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.