Uniformados no serán penalizados por fuerza excesiva

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- El fiscal del Distrito 4 oficialmente a justificado los disparos que mataron a un hombre en Colorado Springs el año pasado. Este video de vigilancia fue grabado el 31 de marzo cuando los uniformados respondieron a varios reportes de un hombre quien estaba ingresando a vehículos ajenos en pleno día cerca de las calles Kiowa y Nevada.

Reportes detallan que Nathaniel Altman saco una pistola y sé la apunto a un residente quien intentaba detenerlo. Por lo tanto cuando los policías lo encontraron él aun estaba intentando robar unos autos por lo tanto parte de la nueva investigación revelaron que cuando los uniformados llegaron el no quiso escuchar las ordenes de los uniformados y comenzó a apuntar la pistola a mas residentes en el area. Por lo tanto los uniformados le dispararon. Fiscal del Distrito 4 justifico estos actos y no serán considerados como fuerza excesiva.