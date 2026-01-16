Skip to Content
Tres personas enfrentan cargos en su contra por caso de crimen de odio del 2023

Telemundo Sur Colorado tiene una actualización del crimen de odio que fue reportado en el 2023 durante las elecciones municipales.Dos personas fueron detenidos después de que quemaron una cruz en frente de la casa del entonces candidato Yemi Mobolade's. El jueves, una de esas personas Ashley Blackcloud, fue oficialmente sentenciada a un año en prisión federal.

 El Departamento de Justicia de Colorado menciona que tres personas participaron en el acto y después mandaron correos electrónicos y publicaciones en las redes sociales con amenazas al candidato. Los investigadores creían que todo fue paneado con un intento de asegurarse que las elecciones terminaran a favor de Mobolade. Pero en mayo del año pasado los agresores fueron convictas de amenazas, y por reportar falsa información sobre la amenaza. 

