Noticias Locales

Familiares de Renee Good le piden al gobierno federal que no eliminen evidencia en su caso

Published 3:51 PM

En noticias nacionales, hay nuevos detalles de Renee Nicole Good quién fue asesinada por un agente de ICE. Recientemente Telemundo Sur Colorado les había mencionado que Renee Nicole Good era originalmente de Colorado Springs y se graduó de la preparatoria Coronado. El jueves en la noche el departamento de bomberos de Mineápolis realizo nuevos documentos en el caso que confirman por primera vez.

Que al momento que los medicos pudieron llegar y presenarle primeros auxilios good ya estaba inconsciente y no respirando. Ella sufrio de 4 heridas de balas. Incluyendo dos en el pecho, uno en su antebrazo, y otro en el lado de su cabeza. Los reportes mencionan que los uniformados también la tuvieron que quitar de la escena ya que supuestamente la situación se estaba convirtiendo intensa.  Mientras continua al investigación ABC news nos menciona que los familiares de Good le han escrito una carta al Gobierno Federal pidiendo que no destruyan evidencia de su caso. 

Sin embargo, la Administración Trump aun sigue apoyando a los agentes de ICE. mencionando que ellos estaban actuando en una forma de defensa personas ya que supuestamente. Good intentaba atropellarlos, pero videos del publico y testigos dicen lo contrario. 

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

