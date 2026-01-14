Uniformados buscan la ayuda del público para identificar al responsable de crear una bomba

PUEBLO, Colo. (KTLO)--Otra amenaza ocurrió al sur de Colorado Springs, el martes en la tarde los bomberos de Pueblo tuvieron que asistir tras recibir un reporte de un paquete sospechoso.Los equipos de la estación descubrieron una bomba de pipa dentro de un edificio. Lo bueno de esto es que no fue activada.Los investigadores dicen que hablaron con una hombre quien paso por el material pero él no era el sospechoso.

Lideres la ciudad utilizaron las cámaras de seguridad que hay por la ciudad para ver la actividad que había en la zona. Sin embargo, no han encontrado al sospechoso por lo tanto están pidiendo la ayuda del público. Si usted tiene información adicional sobre este caso se le urge contactar al departamento de policía de Pueblo inmediatamente.