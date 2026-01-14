Investigadores identifican a otras tres víctimas que estaban dentro del centro Davis Mortuary

PUEBLO, Colo. (KTLO)--Una gran actualización en el caso de Davis Mortuary. Los investigadores anunciaron el martes, la identidad de tres otras personas que fueron halladas dentro del centro funebre en un estado de descomposición en agosto del 2025. Lo que significa que el buró de investigaciones de Colorado ahora ha identificado a 9 cuerpos en total. Ellos han notificado a las familias pero aun no han realizado el nombre de esas víctimas por medidas de privacidad.

Ellos han identificado a estas víctimas gracias a una nueva tecnología que ayuda a identificar el a-d-n de los cadavers rápidamente. Aún no hay cargos en la contra de los hermanos Cotters. El caso sigue bajo investigación mientras los investigadores continúan identificando a las otras víctimas.