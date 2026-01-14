Antiguo alumno de UCCS tras las rejas por intento de asesinato

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Ahora tenemos entendido que el altercado en la universidad UCCS fue por un lugar de estacionamiento. El nombre del agresor es Jonathan Sovine y los oficiales de la escuela confirmaron que él era una antiguo estudiante ahí.

La policía de Colorado Springs police revelo el nombre de Sovine junto con una foto de él. También estamos escuchando de unos estudiantes quien regresaron a clases hoy..

Tenemos entendido que el joven de 25 años ha sido detenido y enfrenta cargos por intento de asesinato y mala conducta entre otros cargos.

Las clases continuaron hoy para los alumnos pero el martes el campus clausuro por el caso que estaba bajo investigación.