Residente tras las rejas por caso de furia tras el volante

Hoy la policía de pueblo esta realizando nuevos detalles con el publico sobre el caso de furia tras el volante. El incidente ocurrió el viernes en la zona Bessemer. Entendemos que la víctima se interno en el hospital local y le dijo a los oficiales que había sido disparado durante un incidente de furia tras el volante.

Los policías, investigaron al hombre de 50 años identificado como Danny Salazar. Él ahora esta arrestado y en la policía del condado pueblo y enfrenta cargos de asalto en el primer grado y por manipular evidencia del caso.