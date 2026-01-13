Interestatal 70 cerro por investigación de homicidio en la zona de Denver
Autoridades en Eagle cerraron la interestatal 70 por una investigación de homicidio. Ambas direcciones de la autopista esta cerradas, lo cual esta impactando alrededor de 33 millas entre Glenwood Springs y Gypsum.
El departamento del Alguacil del Condado Eagle menciona que el sospechoso al momento no ha sido identificado al publico , pero si se cree que es peligroso y esta armado.
Los diputados actualmente lo están buscando por un homicidio que ocurrió en el area de Denver y se cree que involucro a un diputado. El tiroteo ocurrió en mañana y según reportes nos confirman que hubo una posibilidad de que el criminal tenia a rehenes con él.
Cuando tengamos más actualizaciones sobre el crimen los mantendremos bien informados.