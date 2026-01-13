Dos personas perdieron su vida en una explosión accidental en Boone

PUEBLO, Colo. (KTLO)--Tenemos nueva información sobre la identidad de una de las personas quien perdió su vida en una explosion masiva que ocurrió la semana pasada. El médico forense de Pueblo realizo la identidad de la persona como Daniel Dale Connor de 79 años.

Según documentos oficiales él era el dueño de la vivienda. La explosion ocurrió en la calle cherry y la avenida 57 al sur de Boone. El médico forense aun esta trabajando para identificar a la identidad de la mujer quién también perdió su vida por el incendio. El incidente se cree que fue un accidente.