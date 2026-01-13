Skip to Content
Noticias Locales

Dos personas perdieron su vida en una explosión accidental en Boone

By
Published 3:18 PM

PUEBLO, Colo. (KTLO)--Tenemos nueva información sobre la identidad de una de las personas quien perdió su vida en una explosion masiva que ocurrió la semana pasada. El médico forense de Pueblo realizo la identidad de la persona como Daniel Dale Connor de 79 años.

 Según documentos oficiales él era el dueño de la vivienda. La explosion ocurrió en la calle cherry y la avenida 57 al sur de Boone. El médico forense aun esta trabajando para identificar a la identidad de la mujer quién también perdió su vida por el incendio. El incidente se cree que fue un accidente.

Article Topic Follows: Noticias Locales

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.