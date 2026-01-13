Autoridades siguen buscando al sospechoso quien disparo hacia un estudiante en UCCS

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--La policía de Colorado Springs aun sigue buscando a la persona quien disparo unas balas en el campus Universitario de Colorado Springs el lunes en la noche. La policía reporto que varios estudianes escucharon disparos alrededor de las 10:30 de la noche. Los disparos fueron reportados afuera de los apartamentos "The Alpine Village" un dormitorio que esta ubicadoen Austin Bluffs Parkway.

El departamento de policía le dijo a Telemundo Sur Colorado que la víctima se estaciono afuera de los dormitorios cuando el sospechoso fue a donde él estaba estacionado y una conversación se convirtió un poco intensa. Ahí es cuando los policías creen que el sospechoso le apunto la pistola a la víctima. Al momento no tenemos una descripción detallada de el sospechoso solo que tiene pelo negro.

Reportes indican que no se cree que él es un estudiante la alerta de permanecerse dentro de sus viviendas fue eliminada esta mañana a la 1:30 de la madrugada.

El campus estará abierto para los estudiantes y el público el miércoles, 14 de enero.