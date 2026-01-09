Skip to Content
Telluride Ski Patrol finaliza su huelga: 80 empleados se beneficiarán de nuevos contratos

SAN MIGUEL, Colo. (KTLO)--La huelga de Telluride Ski Patrol finalmente ha terminado y justo a tiempo con la llegada de la actual nevada.

El local de esquí creó un nuevo contrato para sus empleados el jueves Con un incremento de pago.

Lo cual finalizo la huelga inmediatamente la cual estaba activa desde el 27 de diciembre. 

Una parte del parque, la góndola 4 estará abierta este viernes, 9 de enero y los empleados están buscando maneras de abrir el 'super loop' pronto.  

La compañía quedo en acuerdo con aproximadamente 80 empleados y en un comunicado mencionaron que están listos que continuar con los servicios del parque inmediatamente. 

