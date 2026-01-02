Reciclaje de árboles navideños aceptados en seis ubicaciones durante enero

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Este enero, seis nuevas ubicaciones de TreeCycle aceptarán árboles navideños para reciclarlos y convertirlos en mantillo.

Rocky Top Resources, ubicado al lado este de la calle Las Vegas, aceptará los árboles de lunes a domingo hasta el 31 de enero, de 7:30 a.m. - 5:00 p.m. entre semana y de 8:00 a.m. - 4:00 p.m. el sábado.

Comenzando este sábado 3 de enero, seis ubicaciones adicionales estarán aceptando árboles de las 9 a.m. - 4:30 p.m. el 3-4 y 10-11 de enero:

Parque Memorial (Pikes Peak Ave. & Union Blvd.)

Baptist Road Trailhead (Baptist Rd. & Old Denver Highway)

Falcon Trailhead (al sur de Woodmen Rd. & McLaughlin Rd.)

Parque Cottonwood Creek (Dublin Blvd. & Monarbor Dr.)

Martin 'Ed' Ragain Field (Barnes Rd. & Tutt Blvd.)

Rock Ledge Ranch (Gateway Rd. & 30th St.)

TreeCycle sugiere una donación de $5 para cada árbol reciclado. Los fondos benefician a la organización Colorado Springs Youth Sports, quien maneja El Pomar Youth Sports Park.

El director ejecutivo de El Pomar Youth Sports Park, Steve Czarnecki, dice que el programa ha recaudado más de $400,000 desde que empezó hace casi 25 años. Menciona que el apoyo de la comunidad ha tenido un gran impacto en las renovaciones de El Pomar en las últimas dos décadas, como el nuevo pabellón, y convertiendo el campo de césped a hierba artificial.

Czarnecki añade que la organización sin fines de lucro utiliza el mantillo con organizaciones sin fines de lucro que se asocian con. Además residentes también pueden recoger mantillo gratuito en el Colorado Springs Utilities Leon Young Service Center ubicado al lado sur de Hancock Expressway y en City of Colorado Springs Forestry ubicado en Recreation Way.