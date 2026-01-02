Nueva ley ayuda a las familias que tienen a bebés en la unidad de cuidados intensivos neonatales

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Con el nuevo año llegan nuevas leyes a Colorado y una de ellas ayudará a varias familias a lo largo del estado. Dándoles alivio financiero tras tener un bebé. Telemundo Sur Colorado hablo con con una madre quien menciona estar contenta de ahora vivir en un estado que

tiene como enfoque ayudar a los bebes prematuros. A través de los Estados Unidos la tasa de los nacimientos prematuros y las hospitalizaciones por cuidado intensivo han incrementado desde el 2016. Colorado ha visto 11 por ciento de incremento a las tasas de nacimientos prematuros todo esto según el centro nacional de estadísticas de salud. En el 2023, más de 5,900 bebes nacieron antes de tiempo.

"Solo viendo el numero de bebes que estaban dentro de la unidad de cuidados intensivos neonatales y el saber que los padres tuvieron es escoger entre estando ahi con su pequeño o ir a trabajar, ellos están perdiendo tiempo con sus pequeños y si su bebe esta ahi por meses", dijo Ravona.

Esta nueva ley le da a los padres unas 12 semanas adicionales para estar conviviendo con su bebe prematuro. Es tiempo que según Ravona es crucial para los padres y les da ese alivio.

"Para mi yo tuve que dar a luz a mi bebe antes por un diagnostico y problemas con mi embarazo, así que el no saber si mi hija iba a estar bien y despues me mencionaron los doctores que posiblemente iba a estar en el cuidado intensivo por 8 semanas, así que imagina esas families que dieron a luz a las 25 semanas o las 26 semenas, todo es estres emocional", dijo Ravona.

Ahora cuando las familias manden su solicitud por el programa conocido como Colorado family and medical leave insurance program ellos podrán utilizar las 12 semanas de alivio -- mas las otras 12 semanas adiciónales si es que su bebe estuvo o esta actualmente en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Lo cual deja un total de 24 semanas pagadas para aquellas familias.

"Ellos no conocen la tasa de supervivencia del bebé así que la ultima cosa qué quieren hacer es estar trabajando cuando ellos pudieran estar disfrutando tiempo con su nuevo bebe, porque nunca saben el resultado final", dijo Ravona.

Para más información sobre cómo mandar su solicitud para este alivio pueden ingresar a la página oficial del estado.