Condado El Paso registra incremento de hospitalizados por gripe

CONDADO EL PASO, Colo. (KTLO) - En el mes de diciembre el condado de El Paso registró un gran aumento de hospitalizaciones debido a la gripe.

Los datos más recientes vienen de la semana navideña donde 88 personas fueron hospitalizadas por gripe. La cifra de hospitalizados es lo doble comparado a las tres previas temporadas de influenza.

Oficiales dicen que en la última semana de diciembre registraron a 791 personas hospitalizadas debido a influenza, un récord desde que el estado comenzó registrando hospitalizaciones. La última vez algo comparado ocurrió fue en diciembre 2014 cuando 582 personas fueron hospitalizadas.

Oficiales del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado dicen que anticipan registros hasta más hospitalizaciones mientras personas regresan de juntarse con sus familias, regresan a la escuela, cuidado de niños y a sus trabajos.

Esta temporada expertos dicen que hay una nueva variante de la influenza conocida como subclade K. Nueva York, Nueva Jersey, Luisiana y Carolina del Sur son otros estados con cifras altas de la enfermedad, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Expertos médicos recomiendan vacunarse para mejor protegerse.