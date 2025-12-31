Varios hospitalizados tras choque en Powers Boulevard

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Varias personas fueron hospitalizadas tras ser expulsadas del vehículo tras un choque el martes en la noche en Powers Boulevard.

Segun oficiales del Departamento de Policia de Colorado Springs (CSPD) recibieron reportes de un choque en la interseccion de Powers y Astrozon alrededor de las 6:45 el martes en la tarde.

Cuando uniformados llegaron a la escena, encontraron el choque que involucró a tres vehículos que dejaron a varios heridos. Al momento no han confirmado cuántas personas fueron heridas o la condición, pero sí mencionan que fueron trasladados a un hospital cercano.

A inicios de la investigación se reveló que un vehículo estaba en rumbo hacia el norte en Powers cuando giró a la izquierda enfrente de un camión en rumbo hacia el sur. Cuando los vehículos chocaron, las personas dentro de los autos fueron expulsadas.

Durante el fin de semana, tres choques ocurrieron a lo largo de Powres, incluyendo uno que fue fatal. Residentes en la zona mencionan que estan preocupados sobre la seguridad.

CSPD dice que el choque del martes en la tarde sigue bajo investigación.