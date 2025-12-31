Subsidios fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) a punto de expirar

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Subsidios fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) o también conocida como Obamacare, expiran entrando el nuevo año.

Los créditos fiscales han ayudado a cienes de miles de personas en Colorado con seguro médico asequible. La expiración de los subsidios fue lo que provocó el cierre del gobierno federal ya que el congreso no podía llegar a un acuerdo sobre una discusión para poder extenderlos.

Chelse Baker-Hauck es una de más de 200,000 residentes impactadas sobre la expiración de los subsidios fiscales en Colorado. Nos cuenta que ella sufre de efectos a largo plazo debido al COVID-19 y que sería una pesadilla si no tiene seguro médico.

El grupo de defensa de la salud, The Colorado Consumer Health Initiative, estima que alrededor de 75.000 residentes de Colorado probablemente se van a quedar sin seguro debido al costo aumentado.