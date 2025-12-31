Skip to Content
Salida y Alamosa recibirán fondos para el desarrollo de viviendas asequibles

Courtesy: City of Salida
Published 11:59 AM

CONDADO CHAFFEE, Colo. (KTLO) - Oficiales con la Oficina del Gobernador Jared Polis anunciaron que $23 millones fueron proporcionados para iniciativas de viviendas asequibles, dos de los proyectos serán en Salida y Alamosa.

Los fondos proporcionados ayudarán en la construcción de 400 nuevas oportunidades para viviendas por todo Colorado. Los proyectos incluyen nuevos desarrollos de alquiler, programas para propietarios de viviendas e iniciativas de asistencia para el pago inicial de una casa.

Según funcionarios, la Autoridad de Vivienda de Chaffee recibirá $1.1 millones para apartamentos cerca del centro de Salida. En Alamosa, la Corporación de Desarrollo de Vivienda y Recursos Comunitarios recibirá $1.2 millones para 46 apartamentos.

