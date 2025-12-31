Grupo AdAmAn en rumbo hacia la cima de Pikes Peak para encender fuegos artificiales

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - El grupo exclusivo de Colorado Springs, AdAmAn, comenzó su excursión hacia la cima de Pikes Peak el martes en la mañana para encender fuegos artificiales entrando el nuevo año.

Cortesía: Zach Vogel

La tradición comenzó en 1922 y desde entonces el grupo aumenta por solo una persona cada año, de ahí agarró el nombre AdAmAn. En la mañana del 30 de diciembre se juntan para un desayuno con sus amistades y familiares, luego una despedida para comenzar la excursión en el sendero Barr en Manitou Springs.

Este año fue especial para la familia Sommer ya que admitieron a un tercer familiar. McReynolds "Mac" Sommer es la 108.ª persona admitida al grupo. El primer miembro de la familia Sommer admitida al grupo fue el abuelo de Mac en el 1963, luego su papá en el 1988.

Cortesía: Mac Sommers

La abuela de Mac, Elaine Sommer, dice que nunca imaginó que casi 60 años después continuaría participando en el desayuno y despedida del grupo.

Cada año, fuegos artificiales se pueden ver en la cima de Pikes Peak por toda la ciudad debido al grupo AdAmAn, empiezan su espectáculo a las 9 esta noche.